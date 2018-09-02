فينيسيوس جونيور يذهل جمهور ريال مدريد بثنائية في رديف أتلتيكو مدريد (فيديو)

فينيسيوس جونيور يذهل جمهور ريال مدريد بثنائية في رديف أتلتيكو مدريد (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أذهل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد، جماهير الميرنغي خلال مشاركته في مباراة فريق الكاستيا أمام الفريق الثاني لأتلتيكو مدريد، المقامة حاليًا.

وسجل اللاعب هدفين في الشوط الأول من المباراة، الأول جاء في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعد تسديدة مذهلة، وذلك بعد خروج حارس مرمى الروخيبلانكوس، كما أنه أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 27، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت أهداف جونيور تحت أنظار مدرب ريال مدريد جوليان لوبيتيجي، الذي كان حاضرًا في المباراة، ويبدو أن الغاية الأساسية من حضوره هي متابعة اللاعب البرازيلي.

وكان المدرب الإسباني قرر أن يلعب صاحب الـ(19 عامًا) مع فريق كاستيا، مع استدعائه لبعض مباريات الفريق الأول، حفاظًا على مواصلة تطوره بعيدًا عن الضغوطات.

وكان اللاعب البرازيلي انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من صفوف فلامينغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

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