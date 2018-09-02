رونالدينيو: أتمنى استمرار ميسي في الملاعب 20 عامًا.. هو الأفضل في تاريخ نادي برشلونة

أغدق رونالدينيو، نجم الكرة البرازيلية السابق، المديح على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، متمنيًا استمراره في الملاعب لمدة 20 عامًا مقبلة.

وقال رونالدينيو، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أتمنى استمرار ميسي في لعب كرة القدم لمدة 20 عامًا أخرى، لأن مشاهدته تجعلنا سعداء، بسبب لمساته الساحرة”.

وأضاف: “يجب على نادي برشلونة، بعدما يعتزل ميسي، أن يقوم بتعليق الرقم 10 كي لا يرتديه أي لاعب آخر بعد النجم الأرجنتيني”.

وتابع: “من الصعب القول إن ميسي أفضل لاعب في التاريخ، لأن هناك العديد من اللاعبين الكبار في مختلف العصور، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا، لكنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ”.

وأتم: “أعتقد أن ليو ميسي هو الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، لأنه قام بأشياء لا تصدق في كرة القدم.. حقًا إنه الأفضل”.

يذكر أن رونالدينيو سبق أن لعب بجوار ميسي في صفوف نادي برشلونة لمدة 3 مواسم، عندما تم تصعيد البرغوث الأرجنتيني للفريق الأول بالنادي الكتالوني عام 2005.