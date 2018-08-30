مشجعة أرجنتينية تُهين ليونيل ميسي (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى مشجعات فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني توجه إهانات لفظية للنجم ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة؛ لرفضه التوقيع على قميص ترتديه لفريقها المفضل.

وكان نجم برشلونة والهداف التاريخي للنادي الكتالوني بالمطار في طريق العودة لبرشلونة، بعد الفوز الصعب بهدف نظيف على رايو فايكانو في الليغا يوم السبت الماضي، ويوقع أتوغرافات وصورًا للمعجبين ومشجعي برشلونة قبل أن تتقدم له هذه السيدة.

وطلبت السيدة الأرجنتينية من ميسي توقيع قميصها التابع لنادي روزاريو سنترال، لكنه رفض بداعي أنه منافس لفريق طفولته نيو أولد بويز.

وما كان من السيدة إلا أن أهانت ميسي في الفيديو الذي كانت تصوره بنفسها على ما يبدو، لكنه لم يعرها أي اهتمام ورفض الرد عليها.

وانتقدت جماهير روزاريو سنترال سلوك هذه المشجعة التي أهانت قائد المنتخب الأرجنتيني في تصرف غريب من مشجعة من المفترض أنها تعشق ميسي.

وكان ميسي البالغ عمره 31 عامًا، والذي قضى مسيرته كلها في برشلونة قد صرح قبل عامين بأنه يرغب في العودة للأرجنتين، واللعب لأولد بويز الذي كان يحلم باللعب له حينما كان طفلًا.

وقال ميسي آنذاك “أحب العودة إلى نيو أولد بويز. هذا أمر أردته وحلمت به حينما كنت طفلًا. من الواضح أن حياتي تغيرت وذهبت إلى مكان آخر ، لكنني لا أشعر بأي ندم. أريد اللعب حيث نشأت”.