بعد قرعة دوري أبطال أوروبا.. راموس يواصل الهجوم على كريستيانو رونالدو

واصل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد والحائز على جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تصريحاته التي يهاجم فيها زميله السابق كريستيانو رونالدو، بعدما أكد أن النادي الملكي دومًا كان مثل العائلة.

وقال رونالدو عقب انتقاله إلى يوفنتوس الشهر الماضي: إن الأجواء في تورينو مختلفة عن ريال مدريد، حيث أكد أنه يشعر بأن يوفنتوس مثل عائلته والأجواء داخل جدرانه ودية.

ولا يزال هناك الكثير من الجدل بشأن قرار انتقال رونالدو (33 عامًا) إلى يوفنتوس، بعد تسع سنوات قضاها في النادي الملكي فاز خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عدة مرات.

وزاد الأمر سوءًا بالنسبة لرونالدو منح ريال مدريد قميصه رقم 7 إلى المهاجم ماريانو دياز، العائد للدفاع عن ألوان النادي بعد موسم قضاه في أولمبيك ليون.

وقال راموس بعد تتويجه بجائزة أفضل مدافع في دوري الأبطال: “قائد ريال مدريد امتياز كبير ومسؤولية أتحملها بقيادة مجموعة كبيرة من اللاعبين من ثقافات مختلفة. بصرف النظر عن كونك عضوًا بالفريق يجب أن تشعر بأنك في عائلة.

“من المهم أن نكون مثل العائلة، وكلاعب تشعر بأنك في بيتك وكان هذا دائمًا موجودًا في ريال مدريد؛ لأنه سر النجاح ونأمل أن يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة؛ لأن هذا هو العصر الذهبي لهؤلاء اللاعبين ونتمنى أن نواصل الاحتفال بهذه الألقاب والجوائز”.

وعن قرار رونالدو بإعلان رغبته في الرحيل عن ريال مدريد عقب الانتصار على ليفربول في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في كييف، قال راموس: “لقد فؤجئنا بما حدث بعد النهائي في كييف. وفي النهاية رونالدو من حقه أن يفعل ما يريد”.