نافاس وراموس ومودريتش ورونالدو الأفضل في دوري أبطال أوروبا 2018

توّج الإسباني سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدافع في بطولة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2017/2018.

وفاز راموس بالجائزة، بعدما كان سببًا رئيسيًا في تتويج فريقه ريال مدريد باللقب الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي، بالفوز على ليفربول.

وتنافس سيرجيو راموس على الجائزة مع زملائه في ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، والفرنسي رافائيل فاران المتوج بكأس العالم في روسيا هذا الصيف.

وفي نفس السياق، توّج الكوستاريكي كيلور نافاس، نجم نادي ريال مدريد، كأفضل حارس في قارة أوروبا عن الموسم الماضي.

وكان «نافاس» قد توج مع فريقه الميرنغي بدوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة على حساب ليفربول.

كيلور نافاس حارس مدريد تصدى لـ(33 تسديدة)، خلال دوري الأبطال 2017/2018 بنسبة نجاح (73%).

كما توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب وسط في البطولة.

وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل مهاجم.