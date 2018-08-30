صديقة نيمار تحاول تقليده بعد ليلة ساحرة أمام برج إيفل (فيديو)

أظهرت برونا ماركيزين صديقة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان مهارتها المميزة في كرة القدم، عقب لقاء عاطفي مع لاعب برشلونة السابق في باريس.

وقضى الصديقان سهرتهما أمام برج إيفل وسط المدينة الساحرة في ليلة رومانسية، لكن يبدو أنه بعد العودة إلى قصر نيمار حاولت برونا أن تبرز مهارتها في مداعبة الكرة وتقلد صديقها.

وأخذت برونا، الممثلة البرازيلية الشهيرة في بلادها وقارة أمريكا الجنوبية، تداعب الكرة في قصر نيمار المكون من خمسة طوابق، بعدما خلعت حذاءها ولعبت حافية القدمين.

ونشر نيمار (26 عامًا) على حسابه في انستغرام فيديو لبرونا وهي تمارس الكرة، ووصفها النجم الشهير قائلًا: “مارتا ماركيزين”، في إشارة إلى أسطورة الكرة النسائية البرازيلية مارتا.

وقضى نيمار وقتًا في برشلونة هذا الأسبوع؛ للمشاركة في بطولة بوكر إلى جوار زميله السابق جيرار بيكيه نجم النادي الكتالوني.

ولقي نيمار ترحيبًا حارًا من زملائه السابقين عندما زارهم في مقر تدريب الفريق في كامب نو، حيث التقط عدة صور مع إيفان راكيتيتش ومارك أندريه تير شتيغين ولويس سواريز.

وسيعود نيمار لفريقه عندما يلعب على أرض نيم في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي، يوم السبت، حيث سجل في المباريات الثلاث الأولى وساهم في تصدر فريقه للمسابقة حتى الآن.