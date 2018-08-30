بصفقة ماريانو دياز.. ريال مدريد يتصدر أندية الدوري الإسباني في مصاريف سوق الانتقالات

بلغت مصاريف أندية الدوري الإسباني الدرجة الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 870،12 مليون يورو قبل يومين من إغلاق الميركاتو نهائيًا منتصف ليلة الجمعة / السبت.

وكان برشلونة يتصدر الفرق التي صرفت أكثر خلال فترة الانتقالات الحالية، لكن تعاقد ريال مدريد مع لاعبه السابق ماريانو دياز قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 21،5 مليون يورو جعله يرتقي للصدارة.

وصرف ريال مدريد مبلغ 145،75 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية متقدمًا على غريمه التقليدي برشلونة الذي صرف 125،9 مليون يورو، فيما جاء فالنسيا ثالثًا بمبلغ 125 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد رابعًا بـ123،5 مليون يورو، وهي الأندية الأربعة التي تجاوزت حاجز 100 مليون يورو.

ويعد تصدر الأندية الأربعة لسوق الانتقالات في إسبانيا عاديًا لكونها تشارك في دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، وتأمل في التنافس بقوة والتقدم لأدوار متقدمة.

وخلف الرباعي جاء فياريال خامسًا بمبلغ 82،9 مليون يورو، وإشبيلية سادسًا بمبلغ 56،5 مليون يورو، وأتلتيك بلباو سابعًا بـ28 مليون يورو فقط.

وصرفت 4 فرق أقل من 10 ملايين يورو، وهي: ألافيس ( 8،52 مليون يورو )، وإيبار ( 6 ملايين يورو )، وهويسكا ( 3 ملايين يورو )، ورايو فاليكانو ( 1،5 مليون يورو )، واعتمدت بشكل كبير على استعارة لاعبين لتعزيز صفوفها .

ورغم مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدوري الإسباني نحو يوفنتوس، والدوري الإيطالي، إلا أن أندية الليغا تعاقدت مع بعض النجوم والمواهب الجديدة.

وتعاقد ريال مدريد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس في كأس العالم الأخيرة، فيما تعاقد برشلونة مع البرازيليين مالكوم، وأرثر، والتشيلي أرثور فيدال، وأتلتيكو مدريد مع الفرنسي توماس ليمار، وتمكن فالنسيا من الاحتفاظ بالموهبة البرتغالية غونزالو غويديس بعدما اشترى عقده نهائيًا من باريس سان جرمان الفرنسي.