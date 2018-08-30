ماريانو دياز يرث رقم كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الجديد والعائد من ليون الفرنسي سيرتدي القميص رقم 7، الذي ارتداه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 8 مواسم في الفريق الملكي، علمًا بأن رونالدو ارتدى القميص رقم 9 في موسمه الأول.

وعلى مدار السنوات الـ 9 الماضية تُوِّج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وأسهم في فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال 4 مرات، وسجل 451 هدفًا خلال 438 مباراة مع النادي قبل أن يقرر الانتقال إلى يوفنتوس الشهر الماضي.

وقالت محطة “كادينا كوبي” الإذاعية الإسبانية اليوم الخميس إن ماريانو المنضم من أولمبيك ليون مقابل 23 مليون يورو، سيرتدي القميص رقم 7.

وماريانو هو المهاجم الوحيد الذي انضم إلى ريال مدريد منذ انتقال قائد البرتغال إلى بطل الدوري الإيطالي في آخر 6 مواسم.

وورث رونالدو ذات الرقم عندما انتقل راؤول غونزاليس من النادي الملكي إلى شالكة الألماني في موسم 2010/2011، وبدوره ورث راؤول هذا الرقم التاريخي من أساطير ريال مدريد مثل: إيمليانو بوتراغينيو، أو خوانيتو وأمانسيو.

وكان ماريانو يرتدي قبل انتقاله إلى ليون القميص (18) لكن هذا القميص أصبح في حوزة زميله ماركوس يورينتي.

وكانت الأرقام المتاحة له قليلة للغاية وهي ،16 و23 في حين أن الرحيل الوشيك لبورخا مويورال إلى إشبيلية أتاح الرقم 21 أيضًا لكنه اختار رقم رونالدو الأسطوري.

ونشأ المهاجم الإسباني المولود في جمهورية الدومنيكان في أكاديمية ريال مدريد، وشارك كبديل في 8 مباريات مع الفريق الأول، وسجل هدفًا واحدًا قبل انتقاله إلى ليون في 2017.

وشارك المهاجم، البالغ من العمر 25 عامًا، أساسيًا في 30 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي سجل خلالها 18 هدفًا لفريقه الذي أنهى الموسم في المركز الثالث، وحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا.