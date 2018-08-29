ريال مدريد يستعيد ماريانو دياز رسميا

أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا رسميا عودة مهاجمه السابق ماريانو دياز إلى صفوف الفريق بعد خوضه موسماً رائعاً في أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال النادي الملكي عبر موقعه الرسمي “أصبح ماريانو دياز المولود في 1993 لاعبا في صفوف ريال مدريد. يعود المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً إلى نادينا بعد خوضه موسماً رائعاً في أولمبيك ليون”.

ولعب ماريانو 45 مباراة مع ليون وسجل خلالها 21 هدفاً لكنه عاد ليعزز صفوف بطل أوروبا بعدما دافع عن ألوان قميص الفريق بين عامي 2011 و2017.

بدأ ماريانو مسيرته في إسبانيول وفي صيف عام 2011 وصل إلى ريال مدريد قادماً من بادالونا. بعد لعبه في الفريق تحت 19 عاما والفريق الثالث في ريال مدريد ثم قفز إلى ريال مدريد كاستيا في 2014.

وبعد موسم واحد، في 2015-16، أصبح أفضل هداف في دوري الدرجة الثانية بعدما سجل 27 هدفاً مع الفريق الرديف، وكانت تلك خطوة ارتقت به إلى الفريق الأول.

أربعة ألقاب مع ريال مدريد

وفي الموسم 2916-2017، لعب ماريانو في صفوف الفريق الأول وتوّج معه بأربعة ألقاب هي: دوري أبطال أوروبا والليغا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وخاض مباراته الرسمية الأولى في 27 أغسطس/آب 2016 في الفوز 2-1 ضد سيلتا فيغو وسجل أول أهدافه في أكتوبر/تشرين الأول ضد كولتورال ليونيسا. خاض خلال ذلك الموسم 14 مباراة مع الفريق الأول مسجلاً 5 أهداف.

وفي صيف 2017 انتقل إلى صفوف أولمبيك ليون، حيث لعب دوراً حيوياً. كان أحد أفضل الهدافين في الدوري الفرنسي (18 هدفاً) كما سجل هدفين في الدوري الأوروبي وهدفاً في كأس فرنسا.