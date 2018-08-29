جورجينا رودريغيو تحضر مهرجان البندقية السينمائي بدون كريستيانو رونالدو (صور)

ظهرت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مهرجان البندقية السينمائي، لتدشن حضورها في مهرجانات عالمية تحتضنها إيطاليا.

ولم يرافق النجم البرتغالي صديقته جورجينا رودريغيز؛ لكونه ملتزمًا بتدريبات فريقه يوفنتوس، الذي يستعد لمواجهة بارما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وأشعلت جورجينا رودريغيز، التي أنجبت للنجم السابق لريال مدريد بنتًا، مؤخرًا، المواقع الاجتماعية بعد نشرها لصور وصولها للمهرجان وتحية الجماهير الحاضرة.

وظهرت جورجينا رودريغيز كنجمة سينمائية تشارك في المهرجان العالمي، حيث وصلت على متن قارب وساعدها شخصان على النزول منه.