الأزمات تلاحق تعاقدات ريال مدريد هذا الصيف

شهد صيف ريال مدريد أحداثا كثيرة وهزات عنيفة كان أبرزها رحيل النجم الأول والأسطورة والهداف التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد نقاش ساخن بينه وبين إدارة الفريق.

كما شهد الفريق مسلسل الكرواتي لوكا مودريتس ورغبته في الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي، والتي لم تنتهِ سوى بانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا.

وفشلت الإدارة في تعويض نجم الفريق كريستيانو رونالدو، رغم توفر الإمكانيات المالية ورغم الشائعات التي ربطته بعدة لاعبين أبرزهم البرازيلي نيمار داسيلفا والفرنسي كليان مبابي والبلجيكي إيدين هازارد.

وتعاقد ريال مدريد مع 5 لاعبين ومدرب جديد و4 من التعاقدات جلبت له المشاكل نستعرضها:

المدرب جوليان لوبيتيجي

بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان ظهرت عدة أسماء مرشحة لخلافته كالألماني يورغن كلوب والأرجنتيني بوكيتينو والإيطالي أليغري، لكن إدارة ريال مدريد اختارت مدرب المنتخب الإسباني الأول جوليان لوبيتيجي وأعلنت عن التعاقد معه قبل 3 أيام من بداية كأس العالم في روسيا 2018.

وأدى التعاقد مع مدرب المنتخب الإسباني لخلاف قوي بين ريال مدريد والرئيس الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم وفقد لوبيتيجي منصبه وعوضه فيرناندو هيرو في كأس العالم.

وانقسم الرأي العام في إسبانيا بين من أدان ريال مدريد وحمله مسؤولية فشل المنتخب الإسباني، وبين من أدان رئيس الاتحاد الإسباني وحمله المسؤولية بإقالة المدرب قبل يومين من انطلاق المونديال الروسي.

البرازيلي فينسيوس جونيور

أكمل ريال مدريد إجراءات انتقال النجم البرازيلي الشاب بعد بلوغه 18 عامًا قادمًا من فلامينغو بمبلغ قارب 45 مليون يورو، وكانت الآمال كبيرة حول اللاعب من الأنصار خصوصًا في ظل تألقه في فترة الإعداد.

لكن قرار عدم الزج بالنجم الشاب في 3 لقاءات رسمية وإرساله للفريق الثاني أدى لهجوم كبير على إدارة الفريق من قبل الأنصار ومشجعي اللاعب ونجوم برازيليين سابقين طالبوا بمنحه الفرصة.

البلجيكي تيبو كورتوا

حاول فلورنتينو بيريز مرارًا التعاقد مع حارس كبير وكان يفضل الإسباني دافيد دي خيا، لكن تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ورفض المدرب السابق زين الدين زيدان أفشل كل محاولات رئيس ريال مدريد.

وبعد رحيل زيدان حقق بيريز رغبته بالتعاقد مع الحارس البلجيكي كورتوا قادمًا من تشيلسي، لكن اللاعب واجه مشاكل مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد ومشجعيه الذين يهاجمون كل لاعب انتقل للغريم ولعب سابقًا في صفوفهم.

وهاجم عشاق نافاس إدارة ريال مدريد لكونها لن تحترم الحارس الذي ساهم بقسط وفير في الفوز بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكن المدرب جوليان لوبيتيجي حاول احتواء الموقف وأعطى الأسبقية لكيلور نافاس في بداية الموسم منتظرا هدوء العاصفة ليبدأ الحارس البلجيكي مشواره.

ماريانو دياز

آخر التعاقدات التي سيجريها ريال مدريد والتي تدل كل المعطيات على تدخله في الصفقة وفوزه بتوقيع اللاعب بعد تلقيه اتصال المدرب جوليان لوبيتيجي، تطمئنه على فرصه في اللعب هذا الموسم.

وأكد إشبيلية تدخل ريال مدريد لمنع صفقة تعاقده مع مهاجم أولمبيك ليون، مؤكدًا أن ريال مدريد لم يهتم بالمهاجم طيلة الصيف وتدخل فقط حين اهتم فريق إشبيلية بخدماته وتوصل لاتفاق معه.

واستفاد ريال مدريد من امتلاكه 35% من عقده وحق الرفض الأول ليقنعه بالعودة لريال مدريد، خصوصًا أنه لن يدفع للفريق الفرنسي سوى 22 مليون يورو.

وأصبح المهاجم الدومينيكاني الأصل الإسباني الجنسية محور مشكلة جديدة بين ريال مدريد وإشبيلية.