هل يرتدي ماريانو دياز رقم كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟

بات ماريانو دياز قريبًا من العودة إلى ريال مدريد بعد فترة تألق قضاها في صفوف ليون الفرنسي، لكن هل يرتدي المهاجم الشاب قميص كريستيانو رونالدو الذي بات شاغرًا بعد رحيله إلى يوفنتوس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رقم رونالدو الشهير رقم 7 بات شاغرًا أمام ماريانو دياز لكن لم يؤكد النادي الملكي بعد أو ينفي تعاقده مع اللاعب وكذلك قميصه الجديد.

وقاد رونالدو ريال مدريد لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي وأنهى المسابقة في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفًا قبل أن يقرر الرحيل إلى يوفنتوس الشهر الماضي.

لكن عدد الأرقام التي لا تزال متاحة قليلة للغاية وهي 16 و23 في حين أن الرحيل الوشيك لبورخا مويورال إلى إشبيلية سيتيح الرقم 21 أيضًا.

لكن من المؤكد أن ماريانو دياز لن يرتدي قميصه السابق (18) الذي اعتاد أن يرتديه حينما كان في صفوف ريال مدريد سابقًا حيث بات هذا الرقم في حوزة زميله المستقبلي ماركوس يورينتي.