هل يعتزم ريال مدريد قطع طريق ماريانو إلى إشبيلية؟

يحتاج إشبيلية الإسباني لموافقة ريال مدريد على صفقة انتقال المهاجم ماريانو دياز من أولمبيك ليون الفرنسي رغم اتفاقه مع الفريق الفرنسي واللاعب على كل الشروط المالية للصفقة.

ويملك ريال مدريد نسبة 30 في المائة من عقد اللاعب بالإضافة إلى 5 في المائة حصة تكوينه ويمكنه رفض الانتقال في حال عدم رضاه على الشروط المالية أو رغب كفريق في التعاقد معه.

ويملك ريال مدريد مهلة 48 ساعة لإعطاء رأيه النهائي، وينتظر إشبيلية بترقب وخوف موقف الفريق الملكي من العرض البالغ 40 مليون يورو، الذي تقدم به لأولمبيك ليون إذ بإمكانه رفضه.

وفي حال تمت الصفقة نهائيًا نحو إشبيلية فريال مدريد سيأخذ حوالي 12 مليون يورو لكونه باع اللاعب في صيف 2017 لأولمبيك ليون مقابل 8 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي سيحسم من مبلغ الصفقة قبل حصوله على مبلغ نسبته.

وعبر ماريانو دياز الإسباني الجنسية وأصله من جمهورية الدومينيكان عن رغبته في العودة للدوري الإسباني وقبل عرض إشبيلية، لكنه سابقًا عبّر أيضًا عن رغبته في العودة لريال مدريد في المستقبل.

وحسب صحيفة ” ماركا ” الإسبانية فريال مدريد سيستغل العرض المنخفض الذي تقدم به إشبيلية ووافق عليه أولمبيك ليون لضم اللاعب نهائيًا، إذ لن يكلفه سوى 25 مليون يورو.

وكان ريال مدريد استفسر من الفريق الفرنسي عن إمكانية ضم ماريانو دياز في بداية فترة الانتقالات الصيفية وطلب رئيس أولمبيك ليون مبلغ 70 مليون يورو.