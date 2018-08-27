طريد ريال مدريد في طريقه للدوري الإسباني

كشفت تقارير صحافية إسبانية، الاثنين، أن المهاجم ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد السابق وليون الفرنسي حاليًا اقترب بشدة من الانتقال إلى إشبيلية.

وقالت صحيفة “ماركا” إن دياز تلقى عرضين من إشبيلية، وإن ليون لا يمانع التنازل عن اللاعب شرط الحصول على لاعب بديل.

وانضم دياز إلى ليون العام 2017 قادمًا من ريال مدريد مقابل 8 ملايين يورو، ويمتد عقده مع النادي الفرنسي حتى العام 2022.

ونجح دياز في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 7 مع ليون الموسم الماضي، في 48 مباراة.

وتأتي رغبة إشبيلية في ضم دياز، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد فشل النادي الأندلسي في التعاقد مع جوليان دراكسلر من باريس سان جيرمان.

ولم يسجل دياز المولود في الدومينيكان أي هدف في أول 3 مباريات لليون في الدوري الفرنسي للموسم 2018/2019.

يشار إلى أن دياز لعب 14 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفين.