ماذا قال بيكيه عن احتمالية انتقال بوغبا إلى نادي برشلونة؟

قال جيرار بيكي، مدافع برشلونة، إن بول بوغبا سيكون مرحبًا به في نو كامب، لو قرر اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم لكرة القدم في روسيا الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير أن علاقة لاعب الوسط متوترة مع جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، وربطته باحتمال الانتقال إلى بطل إسبانيا. وأبلغ بيكي الصحفيين، اليوم الإثنين: “سنسعد بقدوم (بوغبا) إلى برشلونة”.

وتابع: “لا أعرف الكثير عما يحدث في مانشستر وعلاقة (مورينيو وبوغبا).

“بوغبا لاعب جيد جدًا، لكنه يمثل مانشستر يونايتد الآن وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال بوغبا البالغ من العمر 25 عامًا، إنه يخشى من التعرض لغرامة لو تحدث بصراحة. وفسرت وسائل إعلام هذا التصريح على أنه يعكس توتر العلاقة مع مورينيو.

وتعاقد برشلونة مع أربعة لاعبين هذا الصيف، من بينهم لاعب الوسط أرتورو فيدال، لكن العملاق الإسباني يمكنه إبرام المزيد من التعاقدات قبل انتهاء فترة الانتقالات في 31 اغسطس/ آب.