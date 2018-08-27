نيمار في زيارة مفاجئة لنادي برشلونة (صور)

حضر إلى برشلونة ضيف استثنائي في تدريب الفريق يوم الإثنين، حيث وصل البرازيلي نيمار إلى مجمع تدريب سيوداد ديبورتيفا الخاص بفريقه السابق.

وتأتي هذه الزيارة لتنفي تمامًا اقترابه من الانتقال إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث يسعى النادي الملكي لضم مهاجم باريس سان جيرمان الذي قرر البقاء مع النادي الباريسي.

ورحل نيمار عن برشلونة إلى سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو لكنه لم ينسَ بعد علاقته بزملائه القدامى.

وحضر نيمار إلى برشلونة الإثنين للمشاركة في بطولة بوكر ستقام الليلة بمشاركة جيرارد بيكيه أيضًا.

والتقط نيمار عدة صور خلال الزيارة مع زملائه السابقين ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث التقط صورًا مع لويس سواريز وإيفان راكيتيتش والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وبدا من خلال الصور أن علاقته مع زملائه القدامى مازالت على ما يرام رغم الرحيل والتنافس وما قيل عن انضمامه إلى ريال مدريد.