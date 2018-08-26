ريال مدريد يقسو على جيرونا وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني، بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز 4/1 على مضيفه جيرونا، على ملعب مونتيليفي، في الجولة الثانية من المسابقة.

وكان جيرونا البادئ بالتسجيل عبر بورخا غارسيا بتسديدة قوية في الدقيقة 17، لم ينجح كيلور نافاس في التصدي لها.

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل من ركلة جزاء سددها سيرجيو راموس في الدقيقة 39، بعد عرقلة واضحة على ماركو أسينسيو.

وعاد حكم المباراة واحتسب ركلة جزاء ثانية للفريق الملكي بعد تدخل خشن على أسينسيو أيضًا، ليسجل منها الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وتقدم الويلزي غاريث بيل لريال مدريد بتسديدة رائعة في الدقيقة 59، بعدما تلقى تمريرة متقنة من الإسباني إيسكو.

وسجل بنزيما الهدف الثاني له والرابع لريال مدريد بعدما تلقى تمريرة عرضية من بيل ليودعها الشباك في الدقيقة 79.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة الترتيب مع برشلونة، في حين تجمد رصيد جيرونا عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

الدوري الإسباني | جيرونا 1 × 0 ريال مدريد | هدف جيرونا الأول HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/U5eN6hgz0n — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإسباني | جيرونا 1 × 1 ريال مدريد | هدف لـ ريال مدريد HD ” راموس “#ريال_مدريد_جيرونا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/4FJomWO86C — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإسباني | جيرونا 1 × 2 ريال مدريد | هدف ريال مدريد الثاني HD “بنزيما ” #ريال_مدريد_جيرونا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/3RccismT3u — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإسباني | جيرونا 1 × 3 ريال مدريد | هدف ريال مدريد الثالث HD “جاريث بيل ” #ريال_مدريد_جيرونا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/D2fJRlbtF1 — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨