أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. 3/1 للفريق الملكي (فيديو)

تلقى ريال مدريد هدفًا مبكرًا، في المباراة التي تجمعه مع مضيفه جيرونا، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وجاء هدف جيرونا في الدقيقة 17 عبر بورخا غارسيا، بتسديدة قوية في مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتعادل سيرجيو راموس لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 39، بعد عرقلة عنيفة على ماركو أسينسيو.

ونجح ريال مدريد في قلي النتيجة لصالحه ومن ركلة جزاء أيضًا عبر كريم بنزيما، بعدما تعرض أسينسيو للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف الويلزي غاريث بيل الهدف الثالث لريال مدريد بعدما تلقى تمريرة متقنة من إيسكو في الدقيقة 59.

ويسعى ريال مدريد لقلب تأخره ودخول أجواء المنافسة مبكرًا مع برشلونة وأتلتيكو مدريد.

يشار إلى أن ريال مدريد خسر 2/1 في ذهاب الموسم الماضي على ملعب جيرونا.

وفاز ريال مدريد 2/0 على خيتافي في الجولة الأولى.

الدوري الإسباني | جيرونا 1 × 0 ريال مدريد | هدف جيرونا الأول HD حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/U5eN6hgz0n — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإسباني | جيرونا 1 × 1 ريال مدريد | هدف لـ ريال مدريد HD ” راموس “#ريال_مدريد_جيرونا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/4FJomWO86C — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإسباني | جيرونا 1 × 2 ريال مدريد | هدف ريال مدريد الثاني HD “بنزيما ” #ريال_مدريد_جيرونا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/3RccismT3u — صـقـر أهداف S8R (@S8R_HD99) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨