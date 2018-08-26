رابطة الدوري الإسباني تفتح تحقيقًا مع بلد الوليد بعد شكوى برشلونة

سيتقدم نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني بشكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإسباني “الليغا” بسبب سوء حالة ملعب ريال بلد الوليد خلال مباراة الفريقين يوم السبت.

وساعد قرار من حكم الفيديو المساعد في الدقيقة الأخيرة برشلونة على تحقيق فوز غير مقنع بهدف نظيف على بلد الوليد الصاعد حديثًا.

وبعد أن هز الفرنسي عثمان ديمبلي الشباك في بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة الـ 57 اعتقد البديل كيكو أنه أدرك التعادل لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأظهر لاعبو برشلونة انزعاجًا من أرضية الملعب السيئة ووجدوا معاناة في تمرير الكرة بأسلوبهم المعتاد، إذ قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة “هذا أمر مؤسف. المسألة ليست متعلقة باللعب بل تتعلق بتهديد لاعبين محترفين بالتعرض لإصابات. أتمنى أن يقوم المسؤولون بعملهم وأن يعالجوا المشكلة لأن هذا أمر مخز”.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا لصحيفة “ماركا” إنه سيُجرى تحقيقٌ بالفعل بشأن الملعب، مضيفًا “لم يكن من المناسب أن تقام مباراة لكرة القدم في هذا الملعب”.