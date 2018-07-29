ريال مدريد يزاحم نادي برشلونة على ويليان

سيشعل ريال مدريد سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعدما كشفت تقارير إنجليزية عن سعيه للتعاقد مع البرازيلي ويليان من تشيلسي.

ويعرف أن برشلونة، المنافس التقليدي لريال مدريد، يسعى بجدة لضم ويليان إلى صفوفه، إضافة إلى مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي قد يضاعف بشكل كبير من ضمن بيع اللاعب.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فإن ريال مدريد يريد أن يقدم عرضًا بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني لنادي تشيلسي، من أجل الموافقة على بيع ويليان والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ولا يخفى على أحد رغبة ريال مدريد وكورتوا المتبادلة في نجاح الصفقة، إذ يعيش أطفال الحارس البلجيكي في مدريد، ولديه عام واحد فقط في عقده مع تشيلسي.

وكان ويليان (29عامًا) هدفًا لبرشلونة الصيف الحالي، لكن يبدو أن إدارة النادي الكتالوني صرفت النظر عن اللاعب، لارتفاع سعره واتجهت إلى التعاقد مع مواطنه الشاب مالكوم.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم يلعب إلى جانب غاريث بيل وكريم بنزيما، بعد بيع لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو.

وانضم ويليان إلى تشيلسي العام 2013 وينتهي عقده مع البلوز في 2020.