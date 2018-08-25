كورتوا يحسم معركة جيرونا

أخذ التوتر بين كيلور نافاس وتيبو كورتوا بُعدًا جديدًا، لكن يبدو أن الحارس البلجيكي حسم المعركة وسيشارك من البداية خلال زيارة ريال مدريد لملعب غيرونا يوم الأحد المقبل في ظهوره الاول مع النادي الملكي منذ انتقاله من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيظهر جولين لوبتيغي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، في وقت لاحق يوم السبت خلال المؤتمر الصحافي الذي سيسبق المباراة وبالطبع سيكون أحد الأسئلة المهمة عن موعد الظهور الأول للحارس فارع الطول مع فريقه الجديد.

وذكرت صحيفة “ماركا”، المقربة من ريال مدريد، أن لوبتيغي لن يبلغ وسائل الإعلام على الأرجح بقراره بشأن حراسة المرمى، لكن كل شيء يشير إلى أن كورتوا سيكون حارس مرمى مدريد ضد الفريق الكتالوني.

وتألق الدولي البلجيكي بشكل كبير خلال التدريبات الأخيرة، ويبدو الآن أنه المرشح المفضل ليحرس مرمى الفريق أمام غيرونا.

وكان نافاس أكد بالفعل أنه مستعد للتحدي بعد توقيع ريال مدريد مع كورتوا، وأوضح حارس وقائد كوستاريكا “أنا متشوق للبقاء في ريال مدريد حتى موتي”.

وستتوجه كل الأنظار نحو لوبتيغي وما إذا كان سيتبع طريقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالدفع بحارس مرمى في الليغا وآخر في دوري الأبطال.

وسافر كورتوا إلى تالين مع زملائه؛ لكنه جلس في المدرجات بينما تلقت شباك نافاس أربعة أهداف في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي.

وانضم كورتوا لتشكيلة الفريق التي استضافت خيتافي في افتتاح الدوري؛ لكنه لم يشارك بينما تألق نافاس وحافظ على نظافة شباكه في الفوز بهدفين دون رد.

وبعد مرور أسبوعين على انضمامه إلى ريال مدريد سيخوض أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2018 في روسيا أول فرصة لإثبات جدارته بالمشاركة أساسيًا مع ريال مدريد.