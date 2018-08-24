رغم عدم لعبه.. ريال مدريد يرفض طلب 9 أندية لاستعارة فينسيوس جونيور

أكدت صحيفة “أس” الإسبانية أن 9 فرق طلبت من ريال مدريد استعارة النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن اللاعب وإدارة الفريق رفضت كل العروض.

وضمت قائمة الفرق 7 فرق إسبانية وهي رايو فاليكانو وجيرونا وبلد الوليد وإسبانيول برشلونة وريال بيتيس وريال سوسيداد وليغانيس وفريقين من خارج إسبانيا وهما نانت الفرنسي وأودينيزي الإيطالي.

وحسب الصحيفة فقرار الإدارة في ريال مدريد والطاقم الفني هو بقاء فينسيوس جونيور وإشراكه في الفريق الثاني مع استمرار تدريبه رفقة الفريق الأول وبإمكانه المشاركة في الفريق الأول ضمن خطة المدرب جوليان لوبيتيجي لمنح اللاعب الفرصة في الوقت المناسب خوفًا عليه من الضغوط القوية.

من جهة أخرى طالب النجم السابق ريفالدو فريق ريال مدريد بمنح مواطنه الشاب الفرصة في بداية الموسم لكونه الوقت المناسب للاعب شاب قبل دخول الفريق اللقاءات القوية.

وقال ريفالدو نجم برشلونة السابق: “إن لم يلعب في بداية الموسم فبقرار من المدرب وليس لحمايته، الوضع الطبيعي لحمايته كان إبقاءه في فلامينغو موسمًا آخر، فينسيوس جونيور دخل الفريق الأول لأن هناك ظروفًا تمكنه من اللعب وليس هناك مجال لتضييع مزيد من الوقت.”

وأضاف النجم البرازيلي السابق: “أفضل وقت لإطلاق لاعب شاب هو بداية الموسم حيث الضغوط قليلة، حين تأتي اللقاءات القوية سيكون الوضع صعبًا ومعقدًا، إذا كان هناك قفزة مهمة في مسيرته فالوقت الأفضل هو الآن.”