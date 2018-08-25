لفتة إنسانية من غريزمان تجاه طفل معاق (فيديو)

قام النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الفائز بكأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده، وهداف أتلتيكو مدريد بلفتة إنسانية رائعة تجاه طفل صغير من مشجعي النادي المدريدي.

وهنّأ غريزمان اللاعب الشاب من أصحاب الاحتياجات الخاصة وأحد أشد عشاق أتلتيكو مدريد وذلك بعدما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للطفل البالغ من العمر تسع سنوات وهو يتدرب على ألعاب القوى وهو يرتدي قميص أتلتيكو.

ولم يدع مانو إعاقته الجسدية تمنعه من ممارسة الرياضة، حيث لجأ إلى ألعاب القوى ، وبث الصحفي خواكين فينات الفيديو على الإنترنت، وردَّ عليه غريزمان وعلّق على الفيديو قائلًا:”برافو يا صديقي”.

وأثار تعليق غريزمان الكثير من ردود الفعل على الفيديو الذي أثار الانتباه إلى إعاقة الطفل الصغير، وتحديه لها، وإصراره على ممارسة الرياضة.

وقاد غريزمان فريقه أتلتيكو للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على ريال مدريد في السوبر الأوروبي منتصف الشهر الحالي في تالين بإستونيا.