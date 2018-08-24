مدرب نادي برشلونة يملك تشكيلة احتياطية تتجاوز قيمتها 260 مليون يورو (صورة)

يملك نادي برشلونة الإسباني بعد التعاقدات القوية في صيف الانتقالات الصيفية أقوى تشكيلة في أوروبا، بقيادة القائد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه أيضًا يملك تشكيلة احتياطية قوية تمنح المدرب إرنيستو فالفيردي فرصة التنافس بقوة على كل الألقاب وإراحة نجومه في عدد أكبر من اللقاءات في الموسم.

وساعدت التشكيلة “ب” ريال مدريد موسم 2016/2017 في السيطرة محليًا وقاريًا، وهو ما أصبح حاليًا بإمكان غريمه برشلونة الاستفادة منه بعد التعاقدات الصيفية.

ويبقى على المدرب فالفيردي أن يملك الجرأة لاستخدام التشكيلة الثانية خلال الموسم وإراحة نجومه كما فعل الفرنسي زين الدين زيدان حين كان مدربًا لريال مدريد، خاصة أن جماهير برشلونة لن تغفر للفريق إخفاقًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا الذي يبقى طلبها الأهم والأول من لاعبيها.

وتبلغ قيمة التشكيل الثاني في برشلونة أكثر من 260 مليون يورو، ويضم لاعبين دوليين في كل الخطوط، ونجومًا تحلم فرق كبرى في ضمهم.

وجاءت التشكيلة الثانية في برشلونة على الشكل التالي، مع قيمة اللاعبين في السوق أو ما دفعه الفريق لجلبهم:

الحارس: الهولندي ياسبير سيليسن (20 مليون يورو).

الدفاع: البرتغالي نيلسون سيميدو (30 مليون يورو)، والفرنسي كليمونت لينغليت (36 مليون يورو)، والبلجيكي توماس فيرمايلين (5 ملايين يورو)، والإسباني خوان ميراندا (من مدرسة الفريق).

الوسط: التشيلي أرتورو فيدال (35 مليون يورو)، والبرازيلي أرثور ميلو (30 مليون يورو)، والبرازيلي رافينيا (28 مليون يورو).

الهجوم: البرازيلي مالكوم (45 مليون يورو)، والإسباني/ المغربي منير الحدادي (12 مليون يورو)، والإسباني باكو ألكاسير (15 مليون يورو)، والإسباني دينيس سواريز (15 مليون يورو).