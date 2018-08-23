بوسكيتس يؤكد: لاعبو الدوري الإسباني موحدون ضد خطط إقامة مباريات خارج البلاد

قال سيرجيو بوسكيتس، لاعب نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، إن رابطة اللاعبين المحترفين في البلاد موحدة ضد صفقة رابطة الدوري بإقامة مباراة سنويًا من المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بوسكيتس في مقطع فيديو بثّه حساب رابطة اللاعبين على “تويتر”: “نحن موحدون والرابطة قوية ومثلما قال رئيس الرابطة نحن جميعًا نفكر بنفس الطريقة في هذا الشأن”.

وأضاف: “معًا نحن أقوى ومتفقون على معارضة هذه الخطط، ونرى أن ما نتفق عليه يمثل الأفضل لكرة القدم”.

من جهته، قال ديفيد أجانزو رئيس رابطة اللاعبين: إن اللاعبين كانوا “غاضبين ومندهشين” بشأن هذا الاقتراح ولا يستبعدون الإضراب في حال الضرورة لمنع تنفيذ هذه الخطط.

وأوضح: “سيقومون (اللاعبون) بأي شيء ممكن لعدم تنفيذ هذه الخطط”.

كما قالت رابطة الدوري إنها تخطط للاجتماع مع رابطة اللاعبين؛ لمناقشة الاقتراحات وخطط إقامة هذه المباراة في الولايات المتحدة.

في حين استبعد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري، إمكانية أن تكون مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة إحدى المباريات التي ستقام خارج إسبانيا.