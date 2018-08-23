ليس نيمار ولا مبابي.. ريال مدريد سيضم هذا المهاجم في آخر أيام الميركاتو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة ريال مدريد وافقت على التعاقد مع المهاجم إياغو أسباس لاعب سيلتا فيعو، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيف الحالي.

وانضم أسباس، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى سيلتا فيغو العام 2015، قادمًا من إشبيلية، مقابل 5.3 مليون يورو.

ووفقًا لبرنامج “El Chiringuito” الإسباني المشهور فإن ريال مدريد وافق على شراء أسباس في آخر أيام الميركاتو لتعزيز خط هجوم الفريق الملكي.

ولم يتعاقد ريال مدريد مع مهاجم قوي رغم رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، مقابل نحو 100 مليون يورو.

وأوضح البرنامج أن تعاقد ريال مدريد مع إياغو أسباس يأتي بعد فشل إدارة الفريق الملكي في ضم رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا.

وسجل أسباس 23 هدفًا وصنع 5 في 37 مباراة الموسم الماضي، وكان عنصرًا مهمًا في تشكيلة سيلتا فيغو عندما أقصى ريال مدريد من ربع نهائي كأس إسبانيا 2016/2017، إذ فاز فريقه 4/3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسجل هدفًا في الفوز 2/1 على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الذهاب.