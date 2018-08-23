نادي باريس سان جيرمان يعرض لاعبه على ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض لاعبه أدريان رابيو على ريال مدريد، لضمه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويبدو أن مساعي باريس سان جيرمان لتمديد عقد رابيو وصلت إلى طريق مسدود، مع انتهاء عقد اللاعب نهاية الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” فإن باريس سان جيرمان عرض خدمات رابيو (23 عامًا) على ريال مدريد، بعد أيام من رفض النادي الفرنسي بيع لاعب الوسط لبرشلونة، المنافس التقليدي لريال مدريد.

ومع تعقّد مفاوضات تمديد عقد رابيو، يسعى باريس سان جيرمان إلى بيع اللاعب للحصول على الأموال، وتجنّب رحيله مجانًا الصيف المقبل، لكن الصحيفة أوضحت أنه غير معروف إن كان ريال مدريد سيضم اللاعب أم لا.

وشارك رابيو في 210 مباريات مع باريس سان جيرمان، وسجل فيها 23 هدفًا، وصنع 16 أخرى.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يسعى إلى ضم البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان، لكنه ينتظر موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، من موقف باريس سان جيرمان من مخالفة النادي الفرنسي قانون اللعب المالي النظيف.