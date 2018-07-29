توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان لا يعارض انتقال أدريان رابيو إلى نادي برشلونة

أوضح المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من ارتباط لاعبه أدريان رابيو بالانتقال إلى نادي برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال توخيل: “إن موهبة رابيو واضحة وكذلك إمكاناته، لا أعتقد أنه بلغ أقصى ما لديه بعد، وأرى أنه ما زال قادرًا على التطور أكثر من ذلك”.

وأضاف المدرب الجديد لباريس سان جيرمان: “يجب أن يصل رابيو لمستوى جديد في هذا النادي.. ناديه الذي ينتمي إليه”.

وتتحدث تقارير عن سعي برشلونة للتعاقد مع رابيو، وأن اللاعب يريد الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وواصل توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الكأس الذهبية للأبطال: “نعلم الموقف بشأن عقده (باقي له عام واحد مع النادي)، وفي هذا النوع من المواقف يكون القرار بيد اللاعب.. رأيي حول كل هذا معروف وهو يعلمه، الأمر رهن قراره هو”.

ورابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، من خريجي مدرسة باريس سان جيرمان، لعب للفريق 207 مباريات، وسجل 22 وصنع 15.