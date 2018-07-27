نيمار يعرقل انتقال رابيو إلى نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، يعرقل تعاقد ناديه السابق برشلونة مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع رابيو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، مستغلًا رغبة اللاعب في الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي.

وأفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” أن العلاقة بين إداراتي برشلونة وباريس سان جيرمان ما زالت متوترة، على خلفية انتقال نيمار إلى ملعب حديقة الأمراء، الصيف الماضي.

ونجح باريس سان جيرمان في خطف نيمار من برشلونة الصيف الماضي، بعدما دفع 222 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب البرازيلي مع النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيريك أبيدال السكرتير الرياضي لبرشلونة، سافر بداية الشهر الحالي، إلى العاصمة باريس بهدف تحسين العلاقة بين الناديين.

وأوضحت “ديلي إكسبريس” أن برشلونة قد يضطر للانتظار عامًا كاملًا لضم رابيو.

ويمتد عقد رابيو مع باريس سان جيرمان حتى العام 2019.