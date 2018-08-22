ألافيس الإسباني يضم الأرجنتيني كاليري على سبيل الإعارة

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، التعاقد مع الأرجنتيني جوناثان كالياري على سبيل الإعارة من نادي ديبورتيفو مالدونادو الأوروغواياني، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية للصفقة.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، فقد نجح النادي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضاف النادي، أنه سيتم تقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام غدًا الخميس بملعب النادي.

كالياري (24 عامًا)، بدأ مسيرته الاحترافية في 2013 مع نيولز أولد بويز الأرجنتيني، إذ انتقل بعدها لفريق بوكا جونيورز وتوّج معهم في 2015 بلقب الدوري المحلي ونجح في تسجيل 10 أهداف.

ولا تعد هذه هي التجربة الأولى للاعب في الملاعب الإسبانية إذ سبق وأن خاض تجربة مع لاس بالماس الموسم الماضي والذي هبط للدرجة الثانية.