أهداف مباراة برشلونة وألافيس.. ثلاثية للبلوغرانا (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة، اليوم السبت، في شباك ألافيس في مستهل مشوار الفريقين بالدور الإسباني “الليغا”.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 64 من الشوط الثاني من ركلة حرة ماكرة.

الدوري الإسباني | برشلونة 1 × 0 ألافيس | هدف برشلونة الأول .. ميسي راااااااااااااااااااااااااااااااااائع ???????????????????? HD@OM9_SR3_ pic.twitter.com/yuZWOuomRI — صـقـر أهـداف (@S8R_HD92) August 18, 2018

وفي الدقيقة فيليب كوتينيو أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني.

الدوري الإسباني | برشلونة 2 × 0 ألافيس | هدف برشلونة الثاني .. كونتنهو HD@OM9_SR3_ pic.twitter.com/l9exkWbeck — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD92) August 18, 2018

وفي الدقيقة 92 سجل ليونيل ميسي الثالث لبرشلونة.

Goal 3-0 Messi!! What a pass from Suarez! Cleaned up his mess pic.twitter.com/BZTmf42MWa — Teto Barça (@TetoBarca_) August 18, 2018

ولعب برشلونة ضد ألافيس 37 لقاءً فى جميع المسابقات، فاز فى 25 مناسبة وتعادل 5 مرات، بينما خسر 7 مباريات.

ونجح برشلونة خلال الـ37 لقاءً فى تسجيل 94 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 34 هدفاً، وخرج 13 مرة بشباك نظيفة.

وفى الدوري الإسباني لعب برشلونة أمام ألافيس 26 مباراة حقق خلالها 16 فوزا وتعادل 5 مرات، وخسر 5 أيضا.

أما عن نتائج برشلونة ضد ألافيس فى الدوري فى معقل البارسا ملعب “كامب نو”، فقد خاض البلوغرانا 13 مباراة فاز فى 10 منهم وتعادل مرة واحدة، بينما تذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين، وكان برشلونة قد حصد لقب الدورى الإسباني الموضم الماضى بعدما أنهى الموسم جامعا 93 نقطة.