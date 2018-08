أهداف مباراة برشلونة وألافيس.. ثلاثية للبلوغرانا (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة، اليوم السبت، في شباك ألافيس في مستهل مشوار الفريقين بالدور الإسباني “الليغا”.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 64 من الشوط الثاني من ركلة حرة ماكرة.

وفي الدقيقة فيليب كوتينيو أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 92 سجل ليونيل ميسي الثالث لبرشلونة.

Goal 3-0 Messi!!

What a pass from Suarez! Cleaned up his mess pic.twitter.com/BZTmf42MWa

— Teto Barça (@TetoBarca_) August 18, 2018