أهداف مباراة برشلونة وألافيس.. ثلاثية للبلوغرانا (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وألافيس.. ثلاثية للبلوغرانا (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة، اليوم السبت، في شباك ألافيس في مستهل مشوار الفريقين بالدور الإسباني “الليغا”.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 64 من الشوط الثاني من ركلة حرة ماكرة.

وفي الدقيقة فيليب كوتينيو أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 92 سجل ليونيل ميسي الثالث لبرشلونة.

ولعب برشلونة ضد ألافيس 37 لقاءً فى جميع المسابقات، فاز فى 25 مناسبة وتعادل 5 مرات، بينما خسر 7 مباريات.

ونجح برشلونة خلال الـ37 لقاءً فى تسجيل 94 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 34 هدفاً، وخرج 13 مرة بشباك نظيفة.

وفى الدوري الإسباني لعب برشلونة أمام ألافيس 26 مباراة حقق خلالها 16 فوزا وتعادل 5 مرات، وخسر 5 أيضا.

أما عن نتائج برشلونة ضد ألافيس فى الدوري فى معقل البارسا ملعب “كامب نو”، فقد خاض البلوغرانا 13 مباراة فاز فى 10 منهم وتعادل مرة واحدة، بينما تذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين، وكان برشلونة قد حصد لقب الدورى الإسباني الموضم الماضى بعدما أنهى الموسم جامعا 93 نقطة.

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