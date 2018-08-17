رسميًا.. استبعاد ليونيل ميسي من قائمة الأرجنتين (صورة)

أعلن ليونيل سكالوني، المدرب المؤقت للمنتخب الأرجنتيني، اليوم الجمعة، قائمة راقصي التانغو التي ستخوض مباراتين وديتين أمام كولومبيا وغواتيمالا.

واستبعد سكالوني النجم ليونيل ميسي من القائمة التي ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قرر لاعب برشلونة الابتعاد عن المشاركة الدولية حتى نهاية العام؛ بسبب الضغط الإعلامي، بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2018.

ولم تتواجد أسماء بعض اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم 2018، مثل غونزالو هيغواين، وأنخيل دي ماريا، وإيفر بانيغا.

كما شهدت القائمة عودة ماورو إيكاردي بعدما استبعده المدرب السابق خورخي سامباولي من القائمة المشاركة في كأس العالم، إضافة إلى استدعاء جيوفاني سيميوني، مهاجم فيورنتينا لأول مرة.

وفيما يلي قائمة الأرجنتين لمواجهة كولومبيا وغواتيمالا:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو، ورولي، وأرماني.

الدفاع: ميركادو، وأكونيا، وفونيس موري، وبيزيلا، وسالفيو، وتاجليافيكو، وكانيمان، وفرانسو، ودي بلاسيدو، وبوستوس.

الوسط: ميزا، وفارغاس، وسيرفي، ولوسيلسو، وفاسكيز، وباريديس، وإسكابيار، وباتاجليا، وبالاسيو، وغونزاليس.

الهجوم: كريستيان بافون، وأنخيل كوريا، ولوتارو مارتينيز، وماورو إيكاردي، وجيوفاني سيميوني، وباولو ديبالا.