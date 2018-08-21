راكيتيتش يحسم قراره بشأن الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة هذا الصيف، مسألة رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد العرض الذي تلقاه من باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة ماركا، الإسبانية أن اللاعب الكرواتي أخطر ناديه بالعرض الذي تلقاه من نادي العاصمة الفرنسية، لذلك قرر “البرسا” تحسين عقده الذي سينتهي في 2021.

وأوضحت الصحيفة، أن فريق “البلاوغرانا” يعتبر راكيتيتش عنصرًا أساسيًا ولا يرغب في رحيله، لذلك رفض التفاوض مع “بي إس جي”، وبهذا سيكون السبيل الوحيد لانتقال الكرواتي للنادي الباريسي هو أن يدفع هذا الأخير 125 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ولفتت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان ليس على استعداد لدفع هذا المبلغ الضخم بسبب المشكلات التي يواجهها على صلة بلوائح اللعب المالي النظيف لليويفا.

من ناحية أخرى، أكدت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر (30 عامًا) يريد البقاء مع البرسا، وحين تلقى عرضًا اقتصاديًا جيدًا من النادي الفرنسي، أعطى الأولوية للفريق الكاتالوني الذي قرر تحسين عقده للإبقاء عليه.