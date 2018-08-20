باريس سان جيرمان يستهدف إيفان راكيتيتش.. ونادي برشلونة يشترط بيعه على طريقة نيمار

رفض برشلونة التفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي حول لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، وطالب بالحصول على الشرط الجزائي في عقده الذي ينتهي صيف 2021 والذي يبلغ 125 مليون يورو.

ومع التعاقد مع لاعبي وسط وهم البرازيلي أرثور ميلو، والتشيلي أرثور فيدال، ومشاركة سيرجي روبيرتو في وسط الملعب في مباراة ديبورتيفو ألافيس، في أولى جولات الدوري الإسباني، أصبح النجم الكرواتي في وضع صعب للحصول على مركز أساسي بشكل دائم في الفريق.

ويعرف برشلونة اهتمام باريس سان جيرمان براكيتيتش، لكن المدرب إرنيستو فالفيردي يعتبره مهمًا في خطته ولا يرغب في التخلي عنه، لكن اللاعب قد يقبل العرض الفرنسي للعب بشكل أكبر.

كما يعرف برشلونة أن باريس سان جيرمان لا يمكنه دفع الشرط الجزائي في عقد راكيتيتش، خوفًا من عقوبات اللعب المالي النظيف، لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن الفريق الفرنسي قد يستخدم لاعبه الفرنسي أدريان رابيو لإقناع برشلونة.

وارتبط رابيو ببرشلونة في المدة الأخيرة ورفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، كما أن عمره 23 عامًا، وهو أصغر بكثير من راكيتيتش مما يدفع الفريق الإسباني للتفكير في الصفقة.

وتعرف علاقات باريس سان جيرمان وبرشلونة توترًا منذ صفقة نيمار، لكن رئيسي الفريقين التقيا في مدريد على هامش اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية.