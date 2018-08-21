تقارير: ريال مدريد يضم نيمار أو مبابي خلال أيام

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فرنسا الدولي وباريس سان جيرمان أو زميله نيمار قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الحالي.

وأشارت صحيفة “أس” الإسبانية في تقرير يوم الثلاثاء، إلى أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعمل حاليًا للحصول على خدمات اللاعب الدولي البرازيلي نيمار أو مبابي وكذلك صحيفة “كونفيدنشيال” أشارت إلى أن النادي يعلم جيداً أن انتهاء فترة الانتقالات دون التعاقد مع لاعب يحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، قد يبدو مزعجًا.

ويلوح في الأفق اختيار أحد اللاعبين نظرًا لأنهما الأقرب في مستوياتهما من “الدون” الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأكد الصحفي بيبي استرادا عبر برنامج “شرينغيتو” أن بيريز يملك مفاجأة سيفجرها خلال أسبوع وهي التعاقد مع مبابي البالغ عمره 19 عامًا.

يذكر أن الأحاديث الأولى عن صفقة اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا قد أعلنها استرادا في الـ 12 من يوليو/تموز الماضي وحدد قيمة شراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو وهو ما حدث بالفعل.

وأضافت “كونفيدنشيال” أن إدارة ريال مدريد لديها ثقة كبيرة في أن يأخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطوة إيجابية خلال الأيام المقبلة بشأن قانون اللعب المالي النظيف؛ ما سيجعل النادي الباريسي مضطرًا لبيع أحد نجميه الكبيرين.

ووفقًا للشبكة فإن ريال مدريد ورئيسيه وضعا ما يقرب من 300 مليون يورو للتعاقد مع أحد اللاعبين.

وفتح الاتحاد الأوروبي للعبة الشهر الماضي تحقيقاً موسعاً ضد فريق سان جيرمان، وذلك بشأن احترامه لقانون اللعب المالي النظيف، بعد تعاقده مع نيمار مقابل 222 مليون يورو، واستعارة مبابي مع خيار الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وألمحت الشبكة أن مكاتب ريال مدريد تنتظر حاليًا قرارات الاتحاد الأوروبي، حيث في حال فرض عقوبة عليهم سيجبرون من دون أدنى شك على بيع نيمار، أو عدم تفعيل بند الشراء في عقد أفضل لاعب شاب في كأس العالم.

وتخلى ريال مدريد عن لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على سبيل الإعارة لتشيلسي الإنجليزي؛ ما وضع الفريق في موقف حرج أمام الجماهير لعدم التعاقد مع لاعبين جدد خاصة بعد الخسارة 4-2 أمام جاره أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي في تالين.