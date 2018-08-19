ريال مدريد يحقق فوزًا مقنعًا على خيتافي في افتتاح مبارياته في الدوري الإسباني (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزًا مقنعًا على ضيفه خيتافي، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2018/2019.

ونجح المدافع داني كارفخال في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 20 دقيقة، مستغلًا كرة مرتدة من حارس خيتافي، ليضعها برأسه في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1/0، وأضاف المهاجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدما استغل ماركو أسينسيو خطأ فادحًا من المدافع دجيني داكونا، ليمرر الكرة إلى بيل الذي سددها بسهولة في الشباك.

وهذه ثاني مباراة رسمية للفريق الملكي دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

كما أنها ثاني مباراة رسمية للمدرب الجديد جولين لوبتيغي، الذي تولَّى تدريب الفريق خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه.

وكان ريال مدريد قد خسر 2/4 أمام منافسه المحلي أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي في السوبر الأوروبي.

الدوري الإسباني | ريال مدريد 1 × 0 خيتافي | هدف ريال مدريد الأول ” كارفخال HD

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/ZhcyWwO0MF — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD92) ١٩ أغسطس ٢٠١٨