أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي.. داني كارفخال وغاريث بيل يسجلان للفريق الملكي (فيديو)

سجل داني كارفخال الهدف الأول لريال مدريد في المباراة التي جمعته مع منافسه خيتافي، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2018/2019.

وجاء هدف كارفخال في الدقيقة 20، بضربة رأس، بعدما استغل المدافع الدولي كرة مرتدة من حارس المنتخب المنافس.

وأضاف المهاجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدما استغل كرة عرضية من ماركو أسينسيو الذي استغل خطأ فادحًا من مدافع خيتافي دجيني داكونام.

ويأمل ريال مدريد بتحقيق الفوز، وتجنب الوقوع في أزمة ثقة مع بداية الموسم، خاصة بعد الخسارة 2/4 أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

وهذه ثاني مباراة رسمية للفريق الملكي دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

كما أنها ثاني مباراة رسمية للمدرب الجديد جولين لوبتيغي، الذي تولَّى تدريب الفريق خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه.

الدوري الإسباني | ريال مدريد 1 × 0 خيتافي | هدف ريال مدريد الأول ” كارفخال HD

حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/ZhcyWwO0MF — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD92) ١٩ أغسطس ٢٠١٨