ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على خيتافي (صورة)

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بفوزه على منافسه خيتافي، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وخاض ريال مدريد أول مباراة في الدوري الإسباني منذ رحيل لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو.

وسجل المدافع الإسباني داني كارفخال الهدف الأول لريال مدريد بضربة رأس في الدقيقة 20، وضاعف الويلزي غاريث بيل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ويأتي فوز ريال مدريد بعد 4 أيام من خسارته 2/4 أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط منافسة مع منافسيه برشلونة وإشبيلية وليفانتي وريال سوسيداد وهويسكا.