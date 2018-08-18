نادي برشلونة يسيطر على ترشيحات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2018/2019

أجرت صحيفة “ماركا” تصويتًا بين متتبعيها على الإنترنت بشأن الموسم الجديد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى وأظهر تفوقًا واضحًا لبرشلونة على كل منافسيه واكتفى ريال مدريد بالمركز الثالث.

وشارك حوالي 77 ألف متصفح في استفتاء من يفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2018/2019 وحصل برشلونة على 53،63% مقابل 20،99% لأتلتيكو مدريد وحصد ريال مدريد 18،54% وفريق آخر 6،84%.

وأثرت التعاقدات الجديدة لبرشلونة على رأي جماهير كرة القدم في إسبانيا؛ على الرغم من أن “ماركا” صحيفة مدريدية ومقربة من ريال مدريد وأغلب متصفحيها يشجعون الفريق الملكي.

وفي المقابل رشحت الجماهير فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا للتأهل لدوري أبطال أوروبا بفارق مهم عن إشبيلية وريال بيتيس.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشحين للفوز بلقب الهداف بنسبة كبيرة عن منافسيه إذ حصل على 70،70% وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل ليوفنتوس ظهر الإسباني دييغو كوستا في المركز الثاني بـ7،24% ولويس سواريز ثالثًا بـ5،07% وأنطوان غريزمان رابعًا بـ3،88% وغاريث بيل خامسًا بـ3،84%.

وشارك حوالي 94 ألف متصفح في استفتاء أفضل فريق إسباني حاليًا، وتفوق برشلونة على منافسيه إذ حصل على 67% مقابل 22% لأتلتيكو مدريد و11% فقط لريال مدريد.