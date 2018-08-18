ريال مدريد يمنح حارسه البلجيكي تيبو كورتوا رقمًا مؤقتًا

نشر ريال مدريد لائحة أولية لفريق كرة القدم على موقعه الرسمي وضمنها الوافد الجديد الحارس تيبو كورتوا، ومنحه الرقم 25.

ويستعد الحارس الدولي البلجيكي لبداية مشواره رسميًا مع ريال مدريد خلال مباراة خيتافي الأحد المقبل لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني الدرجة الأولى رغم أن المدرب جوليان لوبيتيغي لم يعلن لائحته بعد.

وكان الرقم 25 فارغًا منذ الموسم الماضي، ومُنح للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وكتب ريال مدريد أن الأرقام مؤقتة في انتظار 1 سبتمبر المقبل وهو التاريخ الذي يلي نهاية فترة الانتقالات في إسبانيا.

وينتظر ريال مدريد رحيل الحارس الإسباني كيكو كاسيا المطلوب من فرق إسبانية والذي سيتيح لتيبو كورتوا الحصول على رقمه المفضل “13”.

ولم تتضمن لائحة الفريق الأولية المنشورة على موقع الفريق الحارس الأوكراني أندريه لونين، والمهاجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور.

ومع نهاية فترة الانتقالات في إيطاليا انتهى مسلسل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وحكاية انتقاله إلى إنتر ميلان التي عرفت عدة معطيات في الأيام الأخيرة قد تجر الجميع للقضاء والاتحاد الدولي لكرة القدم.