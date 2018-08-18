جولين لوبتيغي يملك خطة لتعويض رونالدو بالشاب فينيسيوس جونيور

يبدو أن جولين لوبتيغي المدير الفني الجديد لريال مدريد وجد حلًا لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وغياب الفعالية الهجومية للفريق، إذ أعد خطة للاستعانة بالمهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية تُوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وساهم في فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال أربع مرات، وسجل 450 هدفًا خلال 438 مباراة مع النادي.

بزوغ نجم جونيور

وبزغ نجم الشاب البرازيلي مع فلامنغو، ولفت أنظار فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، إذ يراه أنه قادر على محاكاة تألق نيمار حينما كان في برشلونة.

لكن رغم ذلك لم يستعن لوبتيغي بالهداف الشاب خلال الخسارة 2/4 أمام أتلتيكو مدريد رغم أن الفريق كان بحاجة للمزيد من الأهداف في الوقت الإضافي الذي حسم خلاله أتلتيكو اللقب بتسجيل هدفين.

ويأمل لوبتيغي في الدفع بفينيسيوس تدريجيًا في الفريق الأول رغم تألقه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث لا يريد المدير الفني الجديد الضغط على لاعبه الشاب خاصة أن تجربته في المشاركة مع الفريق الأول.

كما أن التأقلم مع الكرة الأوروبية خاصة في ريال مدريد صعب لمعظم لاعبي أمريكا الجنوبية إذ واجه النادي الملكي هذه المشكلة مع البرازيلي روبينيو على وجه الخصوص.

وكان الضغط كبيرًا على حامل لقب دوري الأبطال في السوبر الأوروبي؛ خاصة بعد هدف ساؤول نيغيز، وأراد المدير الفني السابق لبورتو البرتغالي عدم الدفع بالمهاجم الشاب في ظل هذه الأجواء لحمايته من أي تأثير سلبي.

لكن لوبتيغي يضع ثقته في المهاجم الشاب، وكذلك اللاعب يثق في مدربه مع بداية موسم جديد يبدو سيكون صعبًا على ريال مدريد.