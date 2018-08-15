القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي والمعلقون

يفتتح ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، وجاره أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” شريط الموسم القاري، عندما يلتقيان، مساء اليوم الأربعاء، في تالين في أول مباراة لكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، تجمع بين فريقين من مدينة واحدة.

وتنطلق مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد فى التاسعة مساء يتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية وتنقل على قناة beIN sports HD1، بتعليق الثنائي علي محمد علي وخليل البلوشي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

تأهل الريال بصفته بطلًا لدورى أبطال أوروبا بتغلبه على ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 3/1، بينما توج أتلتيكو مدريد بالدورى الأوروبى “اليوروباليغ” على حساب مارسيليا الفرنسى بنتيجة 3/0.

وكان ريال مدريد لعب 6 نهائيات سابقة في تاريخه بالسوبر الأوروبي وفاز في 4 نهائيات 2002 و 2014 و 2016 و 2017 ، وخسر نهائيين في 1998 و2000.

ويقع السوبر الأوروبي تحت سيطرة أندية إسبانيا، إذ فازت بكل نسخ السوبر الأوروبي منذ عام 2009، عدا نسخة واحدة ذهبت إلى فريق بايرن ميونخ في عام 2013.

ومنذ عام 2009 حقق ريال مدريد السوبر الأوروبي مع برشلونة 3 مرات، بينما حقق أتلتيكو مدريد اللقب مرتين في 2010 على حساب إنتر ميلان وفي 2012 على حساب تشيلسي الإنجليزي.