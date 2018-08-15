موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في السوبر الأوروبي والقناة الناقلة

يحتضن ملعب “لي كوك أرينا” بأستونيا، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتوج أتلتيكو مدريد بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الأوروبى “يوروبا ليغ” على حساب مارسيليا الفرنسي، بينما حصل ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي.

وحققت الأندية الإسبانية، السوبر الأوروبي في 14 مناسبة، بواقع 5 مرات لبرشلونة و4 لريال مدريد، و2 لكل من فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وواحدة لإشبيلية.

ويحاول الملكي في أول اختبار له تحت قيادة مدربه جولين لوبيتيجي إلى تحقيق بطولة كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخ الريال ومن ثم معادلة برشلونة الإسباني واي سي ميلان الإيطالي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وسيظهر الريال لأول مرة بشكل رسمي في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل عن الفريق لينتقل إلى يوفينتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم ذلك، فإن لوبيتيجي يمتلك العديد من الأوراق الهجومية الرابحة على غرار الفرنسي كريم بنزيما وإيسكو والويلزي غاريث بيل وغيرهم من العناصر المتميزة في صفوف الفريق.

على الجانب الآخر، يخوض أتليتكو مدريد اللقاء تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني وكله طموح في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه وبعد غياب دام ست سنوات عن آخر مرة فاز فيها بالبطولة.

ويعول سيموني على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يعد من الأوراق الهجومية الرابحة في صفوف أتليتكو مدريد.

ويشير انضمام الجناح النشيط ليمار من موناكو إلى نهج هجومي أكبر قد يتبعه المدرب دييغو سيميوني، الذي بنى نجاح فريقه على خط خلفي صلب يمتلك أفضل سجل دفاعي في خمسة من المواسم الستة الأخيرة.

وستكون مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين في بطولة كأس السوبر الأوروبي حيث لم يسبق لهما اللعب ضد بعضهما البعض على كأس تلك البطولة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية وتنقل على قناة beIN sports HD1، بتعليق الثنائي علي محمد علي وخليل البلوشي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.