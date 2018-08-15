بعد أزمة لوبيتيجي والمنتخب.. لقاء بارد بين رئيسي ريال مدريد والاتحاد الإسباني قبل السوبر الأوروبي

اتجهت الأنظار لمدينة تالين العاصمة الإستونية وللعشاء التقليدي الذي يسبق لقاء السوبر الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا” بحضور مسؤولي الفريقين ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

واهتمت الصحف الإسبانية بلقاء لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لكونه اللقاء الأول بعد الخلاف الذي حدث بين الطرفين بسبب تعاقد الفريق الملكي مع المدرب جوليان لوبيتيجي، والتي أدت لإقالته قبل يومين من نهائيات كأس العالم روسيا 2018 من قيادة المنتخب الإسباني.

وحسب صحيفة “ماركا”، فاللقاء بين الطرفين كان باردا مما ينبئ باستمرار المشاكل بينهما، رغم كون روبياليس حاول التخفيف من حدته في لقاء مع الصحفيين.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني: “علاقتي مع فلورنتينو بيريز جيدة ليست هناك مشاكل”، لكنه رفض التأكيد على كونهما تصافحا خلال اللقاء.

وأكد روبياليس أنه سعيد بتواجد فريقين إسبانيين في اللقاء، مشددًا: “الفرح أن أتواجد هناك مع فريقين إسبانيين وفريقين من نفس المدينة وهو لقاء يحدث للمرة الأولى في التاريخ، فكلنا إسبان وسعداء بالتواجد هنا وليس هناك أي مشاكل كل شيء جيد ويوم جيد”.

وكان في اللقاء أيضًا رئيس أتلتيكو مدريد، إينريكي سيريزو، الذي تبادل الهدايا مع رئيس ريال مدريد، وأكدا حسب صحف مدريد على علاقة التعاون التي تجمعهما.

وسيتواجد روبياليس في المنصة الشرفية للقاء النهائي وخلال حفل توزيع الميداليات والكأس وينتظر الجميع تصرفه مع مدرب ريال مدريد جوليان لوبيتيجي لكونهما تبادلا الاتهامات خلال الأسابيع الماضية وساءت علاقتهما بعد الإقالة.