نادي برشلونة يُتوّج بكأس السوبر الإسباني بفوز درامي على إشبيلية (فيديو)

نادي برشلونة يُتوّج بكأس السوبر الإسباني بفوز درامي على إشبيلية (فيديو)

الفريق الأندلسي تقدم وأهدر ركلة جزاء قبيل نهاية المباراة.

المصدر: فريق التحرير

توّج نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على إشبيلية بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب طنجة في المغرب.

وافتتح بابلو سارابيا التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 9 من تسديدة إثر انفراد بمرمى تير شتيغن، وتم استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى في كرة القدم الإسبانية.

وعادل جيرارد بيكيه النتيجة للبلوغرانا في الدقيقة 42.

وسيطر الفريق الكاتالوني على الشوط الثاني حتى نجح عثمان ديمبيلي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 79 بكرة صاروخية سددها من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر الفريق الأندلسي ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

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