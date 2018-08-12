نادي برشلونة يُتوّج بكأس السوبر الإسباني بفوز درامي على إشبيلية (فيديو)

توّج نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على إشبيلية بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب طنجة في المغرب.

وافتتح بابلو سارابيا التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 9 من تسديدة إثر انفراد بمرمى تير شتيغن، وتم استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى في كرة القدم الإسبانية.

وعادل جيرارد بيكيه النتيجة للبلوغرانا في الدقيقة 42.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين..

شاهد هدفي هذا الشوط #برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/VfwL7IkOnH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وسيطر الفريق الكاتالوني على الشوط الثاني حتى نجح عثمان ديمبيلي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 79 بكرة صاروخية سددها من خارج منطقة الجزاء.

صاروخ #ديمبلي..

عثمان ديمبلي يطلق قذيفة تستقر في شباك إشبيلية ليتقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 77#برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/IA7OHdhEZw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وأهدر الفريق الأندلسي ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.