هدف مباراة برشلونة وإشبيلية.. بابلو سارابيا يلدغ تير شتيغن وبيكيه يتعادل (فيديو)

سجل بابلو سارابيا الهدف الأول خلال المباراة التي جمعت برشلونة وإشبيلية في كأس السوبر الإسباني في افتتاح موسم 2018/2019 في إسبانيا.

وتلاعب لويس موريل بمدافعي برشلونة، ومرّر الكرة إلى سارابيا الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

وتقام المباراة على ملعب مدين طنجة في المغرب، ويتسع الملعب لنحو 45000 مشجع.

ويلعب برشلونة المسابقة بصفته بطلًا للدوري والكأس، في حين يلعب إشبيلية بصفته وصيفًا للكأس.

وعادل المدافع جيرارد بيكيه النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 42.

باستخدام تقنية الـ VAR ..

إشبيلية يتقدم بالهدف الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة 9 من المباراة #برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/5nCMk8p4KQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

هدية #ميسي..#بيكيه يعادل النتيجة ويحرز الهدف الأول لبرشلونة في مرمى إشبيلية في الدقيقة 40 #برشلونة_إشبيلية#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/ombektIDr3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وبرشلونة هو أكثر الفرق تحقيقًا للسوبر الإسباني برصيد 12 لقبًا، في حين حقق إشبيلية اللقب مرة وحيدة العام 2007.

وريال مدريد هو حامل لقب الموسم الماضي.

وفيما يلي تشكيلتا الفريقين:

برشلونة:

حراسة المرمى: مارك آندريه تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت، وجوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، وآرثر، ورافينيا، وعثمان ديمبلي.

الهجوم:، وليونيل ميسي، ولويس سواريز.

إشبيلية:

حراسة المرمى: فاكليك.

الدفاع: سيرجي غوميز، وميركادو، وسيمون كاير، وروكي ميسا.

الوسط: إيفر بانيغا، ومورييل، وخيسوس نافاس، وبابلو سارابيا.

الهجوم: إسكوديرو، وفرانكو فاسكي.