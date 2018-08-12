جماهير يوفنتوس تجتاح الملعب وتركض خلف رونالدو وزملائه قبل نهاية مباراة “الرديف” (فيديو)

ألغيت أول مباراة للبرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس قبل نهايتها بنحو عشرين دقيقة عندما اجتاح جمهور حامل لقب الدوري الإيطالي ملعب مباراة الفريق أمام الفريق الثاني (الرديف).

واقتحمت الجماهير الملعب الصغير قبل نهاية المباراة وهجمت على رونالدو وزملائه من أجل التقاط الصور معهم والحصول على قمصانهم أو توقيعهم.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد ثماني دقائق فقط من البداية عندما سدد في سقف المرمى وقاد فريقه للفوز بأربعة أهداف نظيفة في الشوط الأول بينهم ثنائية للأرجنتيني باولو ديبالا قبل أن يضيف كلاوديو ماركيزيو الخامس في الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة في بلدة فيلار بيروسا التي تبعد 40 كيلومترًا خارج مدينة تورينو حيث تقيم عائلة أنييلي المالكة للنادي وتستضيف اللاعبين كل عام في تقليد سنوي.

وسيخوض رونالدو البالغ عمره 33 عامًا أول مباراة رسمية مع فريقه الجديد أمام كييفو في سعي اليوفي للقبه الثامن على التوالي في الدوري.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا من ريال مدريد مدة أربع سنوات مقابل 100 مليون يورو (117.34 مليون دولار) الشهر الماضي منهيًا تسع سنوات عامرة بالألقاب والأهداف مع العملاق الإسباني.