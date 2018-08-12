شاهد هدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس B (فيديو)

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس هدفًا خلال مباراة فريقه أمام “الرديف” يوفنتوس b التي أقيمت في مدينة تورينو.

واستلم رونالدو الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد مباشرة في شباك حارس فريق الرديف.

وسجل رونالدو أول ظهور له بقميص البيانكونيري، بعد ظهر اليوم، في بلدة فيلار بيلوسا الصغيرة في تورينو، التي لا يتجاوز عدد سكانها 4000 نسمة.

ويبدأ يوفنتوس، تقليديًا، موسمه من هناك، في مباراة بقرية فيلار بيلوسا بمدينة تورينو، تجمع بين الفريق الأول وفريق البريمافيرا “الرديف”، والذي تأسس في عام 1955.