الأمن يمنع شعار “الصحراء المغربية” في مباراة كأس السوبر الإسباني

أوقفت السلطات المغربية، المشجعين المغاربة، الحاملين شعار “الصحراء المغربية”، داخل ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، قبيل مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس السوبر الإسباني.

وجاء هذا المنع، نتيجة، حمل المشجعين المغاربة الذين تتنوع أعمارهم ما بين 16 و25 سنة، تقريبًا، شعارات ورسومات حول ” الصحراء المغربية”، داخل ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية، التي تحتفي اليوم الأحد 12 أغسطس، بمباره تجمع بين الفريق الكتالوني وإشبيلية ضمن مباراة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وحسب ما ذكرت وسائل الاعلام المغربية، عن تصريحات أحد المشجعين المغاربة، أن وزارة الداخلية المغربية، أخبرتهم بأنه لا يمكن خلط كرة القدم بالسياسة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية لم تتمكن من منع المشجعين المغاربة من ارتداء قمصان مرسوم عليها الخريطة المغربية، التي تم توزيعها على مشجعين منذ أسابيع، لارتدائها في مباراة اليوم.