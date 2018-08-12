القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في السوبر الإسباني والمعلق

يواجه نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأحد، منافسه إشبيلية الإسباني، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني لعام 2018، وتقام المباراة على أرضية ملعب “طنجة” في المغرب العربي.

ويدخل برشلونة المباراة باعتباره بطلًا للدوري الإسباني، بينما إشبيلية باعتباره وصيفًا لبطل الكأس الذي توج به البرسا أيضًا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة حصريًا على قناة أبوظبي الرياضية HD 3 المشفرة، بتعليق عصام عبده ومحمد الشامسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية.

يذكر أن برشلونة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس السوبر “12 مرة” بفارق لقبين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما فاز فريق إشبيلية بهذه البطولة مرة واحدة عام 2007، وحل مرتين فقط فى الوصافة.

وتقابل الفريقان خلال مواجهتين بالدوري الموسم الماضي، إذ فاز برشلونة في الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما حسم التعادل بنتيجة 2-2 مباراة الإياب.